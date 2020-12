L’accordo con la parrocchia di Arzachena.

Il Comune di Arzachena e la parrocchia Santa Maria della Neve sono concordi nel stipulare un contratto di permuta tra l’immobile che ospita la scuola dell’infanzia San Vincenzo di proprietà della Curia di Tempio Pausania e il palazzo della ex canonica in piazza Risorgimento che, invece, è parte del patrimonio immobiliare dell’Ente. La deliberazione è stata presentata al consiglio comunale convocato nella giornata di ieri, lunedì 21 dicembre, e stabilisce in 303 mila euro il valore di conguaglio da corrispondere alla parrocchia.

“L’accordo di comodato d’uso gratuito e il passaggio alla gestione pubblica della scuola San Vincenzo avvenuti un anno fa hanno segnato un passo decisivo per garantire un livello di formazione omogeneo a tutti i bambini di Arzachena e un concreto risparmio per le famiglie in termini di costi di frequenza – spiega il sindaco Roberto Ragnedda -. Oggi, il Comune è deciso ad andare oltre e acquisire l’immobile vista la valenza storica e identitaria che l’istituto rappresenta per gli arzachenesi fin dal 1956. La struttura è strategica e, a seguito delle perizie condotte da più parti, siamo arrivati a un accordo che può essere siglato entro l’anno in corso, consentendo un immediato investimento dell’avanzo di amministrazione. La sede potrà essere così valorizzata e riqualificata secondo gli standard seguiti per tutti gli altri istituti a garanzia dell’incolumità degli alunni. Di contro, la cessione in permuta della ex canonica resta condizionato sino al 31 maggio 2022 e lascia all’amministrazione una porta aperta per un’eventuale futura acquisizione anche della sede che oggi ospita alcuni uffici comunali in piazza”. L’atto di permuta degli immobili, infatti, verrà redatto come contratto preliminare fino al 31 maggio 2022.

“Con reciproca soddisfazione, la Parrocchia e il Comune hanno formalmente concluso il primo importante passaggio relativo al trasferimento dei beni a vantaggio dell’intera comunità – afferma Don Mauro Moretti, parroco di Arzachena -. Così, i bambini che da sempre hanno conosciuto la storica Scuola San Vincenzo possono continuare ad usufruirne seppur ormai gestita dallo Stato e dal Comune. Soluzione resasi necessaria viste le numerose difficoltà a cui le scuole paritarie sono oggi assoggettate. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito e permesso il raggiungimento di questo obiettivo, in particolare il Sindaco e tutta l’Amministrazione comunale”.

