Il progetto di riqualificazione della stazione dei treni di Golfo Aranci.

Le Ferrovie dello Stato hanno inserito la stazione di Golfo Aranci in un progetto di riqualificazione intitolato “Stazioni del territorio”. L’obiettivo è quello di riqualificare e rigenerare le stazioni dei piccoli centri, per farle diventare uno dei fulcri della vita locale. Il progetto, nato con la collaborazione del Ministero delle Infrastrutture le varie enti, prevede la riqualificazione di 20 stazioni ferroviarie di tutta Italia, selezionate con dei criteri molto selettivi. Molto stringente, infatti, la valutazione delle caratteristiche necessarie per poter accedere alla riqualificazione. In Sardegna, oltre che la stazione ferroviaria di Golfo Aranci, le Ferrovie dello Stato hanno scelto la stazione di San Gavino Monreale.

La selezione ha riguardato solo stazioni ferroviarie di comuni con meno di 15.000 abitanti. Tra queste, individuate quelle con copertura sufficiente la possibilità di realizzare una connessione internet veloce, con la disponibilità di spazi adeguati, con piccoli edifici non utilizzati o spazi aperti utili per la creazione di piccole strutture funzionali al progetto, con la stazione pienamente operativa, sia durante la riqualificazione che dopo.

L’obiettivo del progetto è quello di rendere la stazione un punto centrale della vita delle piccole comunità, con una rinnovata offerta di servizi e utilità direttamente disponibili sul territorio. Per realizzarlo, la società Ferrovie dello Stato, oltre che coi comuni interessati, lavorerà insieme vari enti. Collaboreranno Amazon Locker, l’Associazione nazionale dei carabinieri, la Croce rossa italiana, la Federazione dei medici di medicina generale, Federfarma e Sport e salute. La genesi del progetto è della Luiss.

