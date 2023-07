Renzo Persico ancora presidente del Consorzio Costa Smeralda.

La squadra vincente del Consorzio Costa Smeralda ha deciso di non cambiare e ha confermato i membri del Consiglio di amministrazione per il prossimo quadriennio. Durante l’Assemblea Generale Ordinaria tenutasi al Conference Center di Porto Cervo, l’avvocato Renzo Persico ha presieduto l’incontro in cui sono state analizzate le attività, il bilancio consuntivo e quello previsionale del Consorzio.

La decisione di non apportare cambiamenti alla squadra è stata presa in quanto si ritiene che, se le cose stanno procedendo bene, sarebbe inutile e anche pericoloso alterarle. Quindi, i membri del Consiglio di Amministrazione riconfermati sono Mario Ferraro, Davide Cerea, Franco Mulas e Renzo Persico.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione si è riunito dopo l’Assemblea e ha ratificato la scelta di Renzo Persico come presidente e di Mario Ferraro come vice presidente del Consorzio Costa Smeralda. Inoltre, Massimo Marcialis è stato riconfermato come Direttore Generale del Consorzio.

La decisione di mantenere la stessa squadra di gestione riflette il giudizio positivo sull’operato del Consorzio e la volontà di continuare sulla strada del successo.

