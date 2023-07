La Superluna inaugura le notti d’agosto

Il primo agosto la seconda superluna dell’anno.

Per inaugurare le notti d’agosto, questa notte il cielo ci regalerà una Superluna. Il nostro satellite apparirà particolarmente grande e luminoso per via di due concomitanti eventi astronomici: il perigeo – la Luna si troverà alla distanza minima dalla Terra nella sua traiettoria orbitale – e la sigizia – l’allineamento Sole-Terra-Luna che determina la “Luna piena” -.

La Luna sembra più grande.

La Superluna sarà osservabile a partire alle 21, al momento del sorgimento. Nel corso della notte raggiungerà la distanza minima dalla Terra, a soli 357,309 km. Apparirà almeno il 7% più grande e circa il 16% più luminosa in confronto ad una normale Luna piena. Un effetto particolarmente affascinante, anche se la Superluna non è un evento rarissimo. Se ne verificano in media almeno 4 in un anno. I prossimi appuntamenti con la Superluna nel 2023 saranno il 31 agosto e il 29 settembre. In entrambi i casi si tratterà di una Superluna piena.

Un agosto stellare.

Tutto il mese di agosto regalerà spettacolari allineamenti planetari. A partire dal giorno 3, dove sarà possibile osservare l'”incontro” tra la Luna e Saturno. Successivamente la luna sarà molto vicina a giove. Ma è il 18 del mese che il cielo ci regalerà un allineamento imperdibile: una “falce” di Luna, molto vicina a Marte e Mercurio, anch’essi visibili anche a occhio nudo, se il cielo verso ovest sarà limpido.

