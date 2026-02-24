Fibromialgia, a Berchidda via alle domande per il rimborso spese

Il Comune di Berchidda spiega le nuove regole per i contributi legati alla fibromialgia

Berchidda, al via le domande per l’indennità fibromialgia: si cambia, il contributo diventa un rimborso spese.

Cambiano le regole

Cambiano le regole per l’accesso ai sostegni destinati ai pazienti affetti da fibromialgia. Il Comune di Berchidda ha ufficializzato l’apertura dei termini per l’indennità regionale fibromialgia (IRF) per l’annualità 2026. Segnando il passaggio definitivo dalla fase sperimentale a quella a regime.

La novità principale riguarda la natura del beneficio. Nella prima fase applicativa la Regione concedeva un contributo a fondo perduto una tantum di 800 euro erogato senza necessità di giustificare le uscite. L’attuale assetto normativo trasforma l’IRF in un vero e proprio rimborso spese.

Questo mutamento implica che l’erogazione del fondo sarà ora subordinata alla presentazione di documentazione fiscale che attesti le spese effettivamente sostenute dai pazienti per la gestione della patologia. Un passaggio che mira a una maggiore precisione nella assegnazione delle risorse, ma che richiede una più rigorosa gestione delle ricevute e delle parcelle mediche da parte dei richiedenti.

I residenti nel Comune di Berchidda in possesso della diagnosi certificata possono presentare le domande, debitamente compilate e sottoscritte che dovranno pervenire agli uffici comunali entro il termine perentorio del 30 aprile 2026.

Il presidio di riferimento è l’ufficio servizi sociali del Comune.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui