I danni dal temporale in Gallura.

Notte di paura a Arzachena, allagata dal nubifragio che ha interessato la costa gallurese nella scorsa notte, diversi gli interventi coordinati dal Comune. Il COC, Centro Operativo Comunale, si è attivato alle 23 della scorsa notte, insieme ai volontari della protezione civile, i barracelli, la polizia locale e i vigili del fuoco di Olbia e Arzachena.

Diverse operazioni di intervento e soccorso hanno interessato le zone a rischio dell’agro e nel centro del paese. Viale Costa Smeralda, via Umberto, le frazioni di Cannigione e Abbiadori e fino le campagne di Azzacultedda e Lu Cuccu sono alcune delle zone in cui si sono registrati diversi disagi ed è stato necessario intervenire per ripulire le strade da grossi detriti, mentre l’acqua ha raggiunto il livello di oltre un metro e mezzo in molti scantinati. Dall’amministrazione comunale arriva la comunicazione che “ora la situazione è sotto controllo”.