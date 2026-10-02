Tennis Club Terranova, esordio storico in serie A2 a Olbia

L’esordio in serie A2 del Tennis Club Terranova.

Sarà un ottobre particolarmente intenso per il Tennis Club Terranova di Olbia, pronto a vivere una pagina storica della propria attività. Domenica 4 ottobre, sui campi del parco Fausto Noce, il circolo farà infatti il suo esordio nel campionato di serie A2, affrontando il Tc Barletta. Una sfida che riporta alla memoria la finale playoff della serie B1 disputata lo scorso anno proprio contro la formazione pugliese. Dopo il debutto casalingo, il Terranova sarà atteso da due trasferte consecutive contro Junior Tennis Perugia e Tc Macerata. Il calendario è stato organizzato anche tenendo conto dell’Olbia Challenger 2026, in programma dall’11 al 18 ottobre. Il campionato prevede un girone composto da quattro squadre, con incontri di andata e ritorno. La regular season si concluderà il prossimo 6 novembre.

Le parole del presidente del Tc Terranova.

“Per noi si tratta di un traguardo storico – le parole del presidente del Tc Terranova, Giuseppe Bianco – per la prima volta nella storia del circolo disputiamo la seria A. Sarà un campionato difficilissimo ma lo affronteremo al meglio delle nostre possibilità, già soddisfatti di avere nel roster ben 5 elementi provenienti dal vivaio. Tutte le formazioni che disputano la seria A2 sono molto competitive, ma noi cercheremo di dare il nostro meglio cercando di conquistare la salvezza”.

La squadra.

La squadra guidata dal maestro Andrea Frasconi ripartirà dall’ossatura del gruppo protagonista nella passata stagione in serie B1. In rosa ci saranno Federico Salomone, Mats Moraing e Arthur Weber, affiancati da diversi giovani cresciuti nel vivaio del circolo: Leonardo Mazzucchelli, Andrea Calcagno, Davide Vargiu e Daniel Frasconi, quest’ultimo al debutto nei massimi campionati nazionali a squadre. Completano la formazione Matteo Masala e Andrea Mendola, attualmente negli Stati Uniti per motivi di studio, e Constantin Bittoun Kouzmine, già conosciuto dal pubblico olbiese. Ogni giornata di campionato sarà articolata su quattro incontri di singolare e due di doppio. Il primo match è fissato alle 9.

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