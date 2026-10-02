Il primo fine settimana di ottobre porta in Gallura un calendario di appuntamenti capace di mettere insieme cultura, innovazione, tradizioni, arte e solidarietà. Da Olbia a Badesi, passando per Tempio Pausania, il weekend del 2, 3 e 4 ottobre 2026 propone occasioni diverse per vivere il territorio, con iniziative rivolte a famiglie, appassionati, visitatori e cittadini.

A Olbia lo sguardo sarà rivolto anche al futuro con il Festival dell’Aerospazio, mentre il centro città ospiterà la Fiera delle Associazioni. A Badesi il fine settimana sarà invece segnato dalle celebrazioni per San Francesco, mentre domenica Olbia si vestirà di rosa con una passeggiata dedicata alla prevenzione e alla solidarietà. A Tempio Pausania prosegue inoltre il percorso espositivo di Organica, tra arte contemporanea e natura.

Olbia, spazio e futuro con il Festival dell’Aerospazio

Olbia – Festival dell’Aerospazio, dall’1 al 3 ottobre

È uno degli appuntamenti più attesi del fine settimana olbiese il Festival dell’Aerospazio, in programma dall’1 al 3 ottobre al Museo Archeologico di Olbia. La manifestazione, organizzata da ASTEC, torna con una nuova edizione dedicata alle grandi trasformazioni legate allo spazio, alla tecnologia e alla ricerca. Il filo conduttore di quest’anno è la Luna, inserita nel più ampio scenario della nuova stagione dell’esplorazione spaziale.

Il programma mette al centro le cosiddette tecnologie abilitanti, dall’intelligenza artificiale alla robotica avanzata, dai materiali innovativi alle telecomunicazioni fino ai sistemi autonomi. Tra gli appuntamenti più attesi c’è il collegamento con Luca Parmitano, previsto giovedì 1 ottobre, insieme agli incontri con esperti e protagonisti del settore. Non mancheranno laboratori, mostre, iniziative STEM e attività dedicate anche alle famiglie.

👉 Leggi il programma completo del Festival dell’Aerospazio

Olbia, la Fiera delle Associazioni porta in piazza il mondo del volontariato

Olbia – Fiera delle Associazioni, 2 ottobre

Venerdì 2 ottobre sarà invece dedicato al mondo dell’associazionismo con la Fiera delle Associazioni di Olbia, un appuntamento nato per mettere in rete realtà impegnate quotidianamente in ambiti differenti: dalla cultura allo sport, dall’ambiente alla solidarietà. L’iniziativa vuole essere soprattutto un momento di incontro, conoscenza e partecipazione, dando spazio alle tante esperienze che animano la città.

Dopo la partecipazione di oltre trenta associazioni nella precedente edizione, l’appuntamento torna con l’obiettivo di coinvolgere ancora più realtà e cittadini. Una giornata pensata per conoscere da vicino progetti, attività e persone che operano nel territorio, mostrando quanto sia articolato il tessuto associativo olbiese.

👉 Scopri la Fiera delle Associazioni di Olbia

Badesi celebra San Francesco tra fede e tradizione

Badesi – Festeggiamenti di San Francesco, 3 e 4 ottobre

Il fine settimana porta anche a Badesi uno degli appuntamenti più legati alla tradizione religiosa della comunità. Sabato 3 e domenica 4 ottobre sono infatti in programma i festeggiamenti in onore di San Francesco, nella chiesa di San Francesco “Li Mucci”. Due giornate nelle quali fede, tradizione e socialità si incontrano coinvolgendo la comunità locale, associazioni, gruppi e fedeli.

L’appuntamento rappresenta anche un’occasione per ritrovarsi e vivere insieme un momento importante per il paese, nel rispetto di una tradizione che continua a mantenere un ruolo significativo nella vita della comunità. Il programma accompagnerà le celebrazioni durante il weekend con i diversi momenti previsti per la ricorrenza.

👉 Leggi il programma dei festeggiamenti di San Francesco a Badesi

Olbia si tinge di rosa: domenica la Passeggiata per la Vita

Olbia – Passeggiata in Rosa per la Vita, 4 ottobre

Domenica 4 ottobre sarà invece il momento della Passeggiata in Rosa per la Vita, iniziativa dedicata alla prevenzione e alla solidarietà. Il ritrovo è fissato alle 10 in Piazza Crispi, da dove partirà un percorso attraverso alcuni dei luoghi più conosciuti della città, passando dal Lungomare, da Corso Umberto e arrivando fino a San Simplicio.

La manifestazione assume anche un importante significato solidale. Con un contributo di 12 euro sarà possibile ricevere la maglietta ufficiale dell’iniziativa e le somme raccolte saranno destinate all’Associazione di oncologia Paolo Secchi – Nonmollaremai e a Casa Silvia, realtà impegnate nel sostegno alle persone che affrontano il percorso oncologico e alle loro famiglie. L’evento è organizzato dalla FIDAPA BPW Italy – Sezione di Olbia, con la Sezione di Senigallia come capofila, e con il patrocinio del Comune di Olbia.

Una passeggiata che diventa quindi occasione di partecipazione e sensibilizzazione, trasformando il movimento e la presenza dei cittadini in un messaggio dedicato alla cultura della prevenzione e al sostegno.

👉 Tutti i dettagli della Passeggiata in Rosa per la Vita

Tempio Pausania, arte e natura negli spazi di Organica

Tempio Pausania – Giornata dei Piccoli Musei e mostre a Organica

Per chi nel weekend vuole dedicarsi alla cultura, a Tempio Pausania prosegue il percorso avviato con la Giornata nazionale dei Piccoli Musei negli spazi di Organica, museo diffuso di arte ambientale immerso nel paesaggio del Limbara. Le due mostre inaugurate il 20 settembre resteranno visitabili fino al 21 ottobre, offrendo così la possibilità di scoprire le esposizioni anche durante il primo fine settimana di ottobre.

Il progetto mette in relazione arte contemporanea e ambiente, sfruttando il particolare contesto naturale nel quale le opere sono inserite. Un modo diverso per trascorrere una giornata tra cultura e paesaggio, alla scoperta di uno spazio che punta sulla valorizzazione dell’arte contemporanea e del territorio. Ai visitatori viene inoltre consegnata in omaggio una pubblicazione dedicata all’arte contemporanea in Sardegna.

👉 Scopri le mostre di Organica a Tempio Pausania

Un weekend tra futuro, comunità e territorio

Dal mondo dell’aerospazio alla tradizione religiosa, passando per l’impegno delle associazioni, la cultura e la prevenzione, il weekend del 2, 3 e 4 ottobre in Gallura propone appuntamenti molto diversi tra loro. Un calendario che attraversa Olbia e il territorio, offrendo occasioni per conoscere meglio realtà, iniziative e luoghi che durante l’autunno continuano ad animare la Gallura.

Scopri tutti gli eventi in programma per questo weekend nella zona di Cagliari e Sassari!

Dalla musica live ai mercatini, dalle sagre di paese alle mostre d’arte, ce n’è per tutti i gusti: un modo perfetto per vivere pienamente la bellezza e l’energia del Nord Sardegna. Qui sotto trovi i link utili per consultare i programmi completi, scegliere il tuo appuntamento ideale e pianificare una uscita speciale.

Per la zona di Cagliari e Provincia: Eventi a Cagliari

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