Prima elementare, il messaggio del sindaco di Olbia ai bambini

Il messaggio del sindaco di Olbia agli studenti della prima elementare.

Un messaggio dedicato ai più piccoli per accompagnarli nel loro primo passo nel mondo della scuola. Anche quest’anno il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, ha rivolto una lettera di augurio ai bambini che hanno iniziato la prima elementare negli istituti cittadini. Parole semplici e pensate per restare nel tempo, con cui il primo cittadino ha voluto salutare personalmente gli alunni e accompagnare l’inizio di un percorso destinato a segnare una fase importante della loro crescita.

Il valore dell’istruzione.

Al centro della lettera c’è il valore dell’istruzione, descritta come uno strumento fondamentale per conoscere ciò che circonda, comprendere il mondo e scoprire, con il passare degli anni, quale strada intraprendere. “L’istruzione è la chiave che apre tutte le porte”, si legge nel messaggio rivolto ai bambini. Nella lettera trova spazio anche il rapporto con i compagni di classe. Alcune delle amicizie nate tra i banchi, viene ricordato, potranno trasformarsi in legami importanti e accompagnare i bambini anche negli anni successivi. Il sindaco richiama inoltre l’importanza dei valori trasmessi dalla famiglia, indicando amore, sincerità e lealtà come punti di riferimento nel percorso di crescita. E proprio perché i primi anni di scuola possono essere accompagnati anche da difficoltà e piccoli momenti di delusione, l’invito è a non lasciarsi scoraggiare da un voto negativo o da un richiamo dell’insegnante.

Le parole del sindaco Settimo Nizzi.

“Ogni anno rivolgiamo questo pensiero ai più piccoli perché la scuola rappresenta il punto di partenza di tutto ciò che diventeranno – afferma Nizzi – L’istruzione è il bene più prezioso che possiamo offrire loro: è ciò che permette di costruire il futuro, di scegliere la propria strada e di crescere come cittadini consapevoli. Mi auguro che, quando saranno in grado di leggere autonomamente questo messaggio, possano conservarlo nel cuore e ricordare che impegnarsi, avere fiducia e non smettere mai di imparare è la ricetta vincente per arrivare lontano, fino alla laurea”.

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