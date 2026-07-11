I Dirotta su Cuba arrivano ad Arzachena.

Prosegue il calendario degli eventi estivi di Arzachena con un nuovo appuntamento dedicato alla musica dal vivo. Martedì 14 luglio, alle 22, Piazza Risorgimento ospiterà il concerto gratuito dei Dirotta su Cuba, storica band italiana che porterà sul palco il proprio repertorio di funk, soul e pop davanti a residenti e turisti.

L’obiettivo del cartellone è valorizzare il centro storico attraverso spettacoli musicali e artisti che hanno lasciato il segno nella scena italiana. Costretto L’accesso al concerto sarà libero fino all’esaurimento degli spazi disponibili.

Il concerto in piazza.

Durante la serata di Arzachena i Dirotta su Cuba proporranno alcuni dei brani più conosciuti della propria carriera, tra cui Gelosia e Liberi di, Liberi da, insieme alle produzioni più recenti. Lo spettacolo unirà il repertorio storico del gruppo alle sonorità che continuano a caratterizzarne il percorso artistico.

Con oltre trent’anni di attività, i Dirotta su Cuba sono tra le formazioni più rappresentative del funk italiano. Il loro stile fonde influenze soul e pop, dando vita a un’identità musicale riconoscibile che continua ad attirare pubblico di diverse generazioni.

Alla guida della band c’è Simona Bencini, la cui voce accompagna il progetto sin dagli esordi. Ancora oggi il gruppo continua a esibirsi dal vivo con concerti caratterizzati da ritmo, energia e una forte presenza scenica.

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