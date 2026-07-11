Una cittadina riprende tre giovani turisti che si introducono in alcune auto in sosta a La Maddalena.

Una scena surreale quella ripresa da una cittadina di La Maddalena, che dalla finestra di casa ha filmato tre giovani turisti che cercavano di aprire le auto in sosta. Entravano negli abitacoli aperti. In alcune auto col finestrino aperto, si sono sporti dal finestrino. Non è chiaro quale fosse il reale obiettivo, anche se sui social non sono mancate le ipotesi peggiori. Il video ritrae i tre giovani senza maglietta in azione alle 2 di notte in via Leopardi e in via De Amicis. Turisti, a detta della donna che li ha filmati. “Chi ha dato loro ospitalità, dovrebbe mandarli via a calci nel sedere fino al traghetto”, ha commentato la donna.

Non è dato sapere quale fosse la reale intenzione dei tre giovani. Certo è che il gesto non sarà stato certamente gradito da chi ha visto la propria auto violata, seppur senza il furto di oggetti. A giudicare dal video, non si sarebbe consumato. I tre giovani, come riportano alcune testimonianze non confermate, in seguito alle segnalazioni dei proprietari delle auto, sarebbero stati tradotti in caserma dai carabinieri per il riconoscimento. Un fatto inquietante, che rende evidente l’importanza di chiudere a chiave la propria automobile e di non lasciare oggetti sui sedili, che potrebbero attirare l’attenzione di giovani turisti che non hanno nulla di meglio da fare…

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