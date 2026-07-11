Malore al ristorante in spiaggia, elisoccorso a Porto Rotondo

Ore di apprensione per una turista colta da malore in un ristorante di Porto Rotondo

Due ambulanze e l’elisoccorso sono intervenuti a Porto Rotondo per una donna colta da malore al ristorante. L’allarme è scattato alla Trattoria del pescatore, struttura dell’hotel Abi d’Oru sulla spiaggia di Marinella.

L’arrivo di ambulanze ed elisoccorso in spiaggia

A Marinella sono arrivate due ambulanze e le sirene hanno interrotto l’affollato sabato di svago in spiaggia. L’arrivo dell’elisoccorso ha poi attirato l’attenzione dei tanti bagnanti presenti in quel tratto di costa olbiese. Da quanto risulta una donna di circa sessant’anni si è sentita male mentre si trovava al ristorante. Si parla di arresto cardiaco, ma non ci sono informazioni certe sulle sue condizioni di salute.

Di sicuro è stato necessario l’intervento dell’elicottero Areus per il trasporto urgente in ospedale. Al ristorante hanno fatto allontanare tuti i clienti e chiuso le tende per rispetto nei confronti della donna colta da malore.

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