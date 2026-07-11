Incendio alle porte di Olbia, Canadair in azione e 125 chiusa

Grosso incendio all’ingresso di Olbia dalla Statale 125

Due Canadair stanno intervenendo alle porte di Olbia per un grosso incendio partito vicino alla Statale 125. Quel tratto di orientale sarda è ora chiuso al traffico perché invaso dal fumo. All’aereo della flotta antincendio di base a Olbia se n’è aggiunto un secondo arrivato dalla Penisola.

Le fiamme sono partite nella zona Lido del Sole, a pochi passi dall’ospedale Mater Olbia. I due Canadair stanno dando una mano d’aiuto agli elicotteri e alle tante forze in campo via terra. In azione ci sono i vigili del fuoco assieme al Corpo forestale e alle associazioni di Protezione civile. Nonostante la vicinanza con l’aeroporto Costa Smeralda la direzione del vento sta evitando particolari problemi per il traffico aereo.

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