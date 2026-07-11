Meteo Olbia 12 luglio: caldo sulle coste, ma peggio nell’interno

Le previsioni meteo per domenica 12 luglio a Olbia e Gallura

Secondo le previsioni meteo per domenica 12 luglio a Olbia e in Gallura proseguirà la fase di tempo stabile, con caldo estivo e assenza di precipitazioni. Il meteo a Olbia sarà caratterizzato da cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, mentre la Protezione civile regionale segnala temperature massime localmente elevate soprattutto nelle zone interne del nord-est della Sardegna.

Rispetto al nord-ovest, dove il bollettino evidenzia la possibilità di valori localmente molto elevati nell’entroterra, in Gallura il quadro appare leggermente meno estremo. Il caldo resterà comunque protagonista e le previsioni aggiornate per Olbia indicano una giornata asciutta, con temperature già vicine ai 29 gradi nella tarda mattinata e valori più alti nelle ore successive.

Mare e turismo nella domenica di luglio

La domenica porterà migliaia di persone lungo le coste della Gallura. Questa volta lo sguardo si sposta verso il nord del territorio, tra Santa Teresa Gallura, Vignola, Costa Paradiso e Isola Rossa, senza dimenticare l’arcipelago di La Maddalena, dove luglio è ormai entrato nel vivo.

Il mare sarà una delle principali vie di fuga dal caldo, anche se nelle ore centrali sarà importante proteggersi dal sole e mantenersi idratati. Nell’entroterra gallurese le temperature potranno risultare più elevate rispetto alla fascia costiera, mentre non sono segnalati fenomeni legati a vento o precipitazioni. Il meteo a Olbia del 12 luglio conferma dunque una domenica pienamente estiva, favorevole al turismo e alle attività sul mare, ma con il caldo ancora al centro dell’attenzione.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui