Cannigione festeggia i 25 anni di sacerdozio di Don Santino

Cannigione abbraccia Don Santino

Un traguardo speciale che unisce l’intero borgo in un abbraccio di fede e gratitudine: un quarto di secoli per don Santino a Cannigione. La comunità parrocchiale e i concittadini di Cannigione si preparano a vivere una giornata di grande festa per il venticinquesimo anniversario di sacerdozio. Un percorso pastorale fatto di ascolto, vicinanza e costante dedizione al territorio, che oggi trova il suo momento culminante nella condivisione collettiva.

L’appuntamento è fissato per oggi, domenica 20 settembre 2026, alle ore 19:00, all’interno della suggestiva Chiesa di San Giovanni Battista a Cannigione. Sarà qui che i fedeli si riuniranno per la solenne Santa Messa di ringraziamento. La celebrazione non rappresenta soltanto una ricorrenza liturgica, ma un autentico momento di preghiera, affetto e riconoscenza condivisa verso una guida spirituale che ha segnato la storia recente della comunità. L’invito a partecipare è esteso a tutti i cittadini, chiamati a stringersi attorno al proprio parroco in questa significativa tappa di fede.

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