Cannigione festeggia i 25 anni di sacerdozio di Don Santino

don santino cannigione

20 Settembre 2026

di Pietro Paolo Lobrano

Cannigione abbraccia Don Santino

Un traguardo speciale che unisce l’intero borgo in un abbraccio di fede e gratitudine: un quarto di secoli per don Santino a Cannigione. La comunità parrocchiale e i concittadini di Cannigione si preparano a vivere una giornata di grande festa per il venticinquesimo anniversario di sacerdozio. Un percorso pastorale fatto di ascolto, vicinanza e costante dedizione al territorio, che oggi trova il suo momento culminante nella condivisione collettiva.

L’appuntamento è fissato per oggi, domenica 20 settembre 2026, alle ore 19:00, all’interno della suggestiva Chiesa di San Giovanni Battista a Cannigione. Sarà qui che i fedeli si riuniranno per la solenne Santa Messa di ringraziamento. La celebrazione non rappresenta soltanto una ricorrenza liturgica, ma un autentico momento di preghiera, affetto e riconoscenza condivisa verso una guida spirituale che ha segnato la storia recente della comunità. L’invito a partecipare è esteso a tutti i cittadini, chiamati a stringersi attorno al proprio parroco in questa significativa tappa di fede.

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