Addio a Lorenza Pinna.

Arzachena dice addio a zia Lorenza Pinna. Si è spenta all’età di 103 anni la donna più anziana della città, conosciuta a voluta bene da tutti. Nata nel 1923, lo scorso agosto aveva spento le ultime candeline di una vita davvero longeva, festeggiando il suo compleanno assieme ai suoi figli, i suoi nipoti e i pronipoti.

“Longevità e bellezza: questa è Arzachena”. Così il sindaco Roberto Ragnedda aveva festeggiato il suo traguardo della tripla cifra. “Tanti auguri alla signora Lorenza per i suoi 100 anni – aveva scritto, donandole una pergamena -. Con vivo piacere le porgo da parte mia e di tutta l’amministrazione comunale di Arzachena i più sentiti e sinceri auguri per il suo centesimo compleanno”.

I parenti le hanno dato l’ultimo saluto, sabato 19 settembre, nella Chiesa Santa Maria della Neve Tempio Nuovo.

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