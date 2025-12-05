Arzachena, la donazione di organi si dichiara con la carta d’identità

La donazione degli organi ad Arzachena.

Ad Arzachena è ora possibile comunicare in modo diretto la propria volontà sulla donazione di organi e tessuti durante le procedure per la carta d’identità. All’Ufficio Anagrafe di piazza Segni è infatti operativo il servizio Una Scelta in Comune, che consente di registrare l’assenso o il diniego al momento del rilascio o del rinnovo del documento, rendendo immediatamente disponibile l’informazione in caso di necessità.

L’iniziativa, promossa dal Ministero della Salute insieme al Centro Nazionale Trapianti, mira a favorire una maggiore consapevolezza sul valore della donazione e ad agevolare un gesto che, se compiuto in vita, può offrire nuove possibilità di cura a chi è in attesa di un trapianto. La scelta viene riportata direttamente sulla carta d’identità, diventando così parte integrante delle informazioni ufficiali del cittadino.