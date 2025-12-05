Scomparsa Rosa Bechere, proseguono le indagini a Olbia

le indagini sulla scomparsa di Rosa Bechere a Olbia.

Le ultime carte dell’inchiesta sulla scomparsa e la probabile uccisione di Rosa Bechere offrono nuovi dettagli sulle settimane precedenti alla tragedia. Stando a quanto riporta La Nuova Sardegna, nei giorni immediatamente precedenti al 25 novembre 2022, data della scomparsa, Rosa sarebbe stata accompagnata da un’altra persona in un negozio Trony per acquistare alcuni apparecchi elettronici.

Le indagini proseguono per ricostruire con precisione le circostanze della scomparsa e le dinamiche degli ultimi giorni di vita di Rosa Bechere, mentre gli inquirenti continuano a raccogliere testimonianze e documenti utili a chiarire il quadro complessivo del caso.

Rosa Bechere, 60 anni, è scomparsa da Olbia lo scorso 25 novembre 2022. Di lei non si hanno più tracce: la procura ora ipotizza omicidio e occultamento di cadavere nei confronti di due ex vicini. Le ricerche del suo corpo proseguono senza risultati.