Dura vita per i malintenzionati, nuovo allarme alle Poste di Porto Cervo

Ufficio postale Poste Italiane Porto Cervo

18 Febbraio 2026

di Pietro Serra

Il sistema di allarme alle Poste di Porto Cervo.

Un nuovo impianto d’allarme è entrato in funzione oggi nella sede di via Karim Aga Khan a Porto Cervo, segnando un passo avanti nel programma di sicurezza degli uffici postali della Gallura promosso da Poste Italiane. Il sistema, dotato di tecnologia avanzata per allarme e videosorveglianza, permette di rafforzare la protezione della sede e di rilevare tempestivamente eventuali intrusioni nei locali. Collegato alla Security Room di Genova, attiva 24 ore su 24 per il controllo e la vigilanza dei siti aziendali, il nuovo dispositivo consente di attivare rapidamente i sistemi di allarme e, se necessario, richiedere l’intervento immediato delle Forze dell’Ordine.

L’iniziativa si inserisce in un programma di investimenti di Poste Italiane sulla sicurezza a livello nazionale. Negli ultimi quattro anni l’azienda ha incrementato del 300% gli investimenti in sicurezza fisica e ha rafforzato l’efficacia complessiva del sistema di prevenzione anticrimine grazie alla riorganizzazione della rete delle Security Room. Attualmente quattro centri di monitoraggio, situati a Roma, Milano, Genova e Napoli, garantiscono la sorveglianza continua di circa 13 mila siti aziendali, proteggendo sia i dipendenti sia i cittadini. L’insieme di questi interventi ha portato a una riduzione degli episodi criminosi, consolidando l’impegno dell’azienda nel garantire sicurezza e protezione sul territorio.

