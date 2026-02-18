Il sistema di allarme alle Poste di Porto Cervo.

Un nuovo impianto d’allarme è entrato in funzione oggi nella sede di via Karim Aga Khan a Porto Cervo, segnando un passo avanti nel programma di sicurezza degli uffici postali della Gallura promosso da Poste Italiane. Il sistema, dotato di tecnologia avanzata per allarme e videosorveglianza, permette di rafforzare la protezione della sede e di rilevare tempestivamente eventuali intrusioni nei locali. Collegato alla Security Room di Genova, attiva 24 ore su 24 per il controllo e la vigilanza dei siti aziendali, il nuovo dispositivo consente di attivare rapidamente i sistemi di allarme e, se necessario, richiedere l’intervento immediato delle Forze dell’Ordine.

L’iniziativa si inserisce in un programma di investimenti di Poste Italiane sulla sicurezza a livello nazionale. Negli ultimi quattro anni l’azienda ha incrementato del 300% gli investimenti in sicurezza fisica e ha rafforzato l’efficacia complessiva del sistema di prevenzione anticrimine grazie alla riorganizzazione della rete delle Security Room. Attualmente quattro centri di monitoraggio, situati a Roma, Milano, Genova e Napoli, garantiscono la sorveglianza continua di circa 13 mila siti aziendali, proteggendo sia i dipendenti sia i cittadini. L’insieme di questi interventi ha portato a una riduzione degli episodi criminosi, consolidando l’impegno dell’azienda nel garantire sicurezza e protezione sul territorio.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui