Allerta maltempo a Olbia, ritorna il vento forte e le mareggiare

L’ennesima allerta maltempo a Olbia.

Olbia torna fare i conti col maltempo e la Protezione Civile della Sardegna che ha diffuso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse valido anche per la città gallurese. Il bollettino riguarda in particolare vento forte e mareggiate e copre l’arco temporale che va dalle ore 12 di giovedì 19 febbraio fino alle 23:59 di venerdì 20 febbraio.

Secondo quanto comunicato dagli esperti, a partire dal pomeriggio di giovedì sull’intera Sardegna sono attesi venti sostenuti provenienti da ovest nord ovest, con possibili rinforzi locali e temporanei fino a raggiungere intensità di burrasca. La ventilazione dovrebbe iniziare a perdere forza dal pomeriggio di venerdì, pur mantenendosi su livelli ancora sostenuti fino alla tarda serata.

Le previsioni indicano inoltre condizioni marine in peggioramento lungo le coste occidentali e settentrionali dell’isola, dove è prevista una mareggiata da ovest nord ovest. Il momento di maggiore intensità è stimato per la mattina di venerdì, mentre una graduale diminuzione del moto ondoso viene indicata a partire dalla serata dello stesso giorno.

