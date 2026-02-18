Ennesimo guasto alla rete Abbanoa, la Gallura resta senz’acqua

Abbanoa segnalazione guasti

18 Febbraio 2026

di Pietro Serra

Il guasto alla rete Abbanoa in Gallura.

Un intervento di manutenzione straordinaria programmato per mercoledì 18 febbraio interesserà le sezioni potabili e di filtrazione dell’impianto di potabilizzazione di Agnata, nel territorio del Comune di Arzachena, come comunicato dai tecnici di Abbanoa. L’attività inizierà alle 8 e si concluderà entro le 19, comportando la sospensione temporanea del processo di potabilizzazione e dell’erogazione dell’acqua, con possibili cali di pressione e interruzioni momentanee del servizio in numerose località della zona.

Tra le aree interessate ci sono Olbia e le frazioni di Berchiddeddu, Pittulongu, Murta Maria e Porto Istana, così come Loiri Porto San Paolo, Golfo Aranci e relative frazioni, Padru, Telti, Monti, San Teodoro e le sue frazioni di Monte Petrosu, Punta Molara, Cala Ginepro, Cala Girgolu, L’Aldia Bianca, Lu Muvruneddu, Lu Fraili, La Traversa, Li Mori, La Suaredda Di Sutta, Li Scopi, Coda Cavallo e Nuragheddu. L’interruzione riguarderà anche Luogosanto, Sant’Antonio di Gallura, Palau, La Maddalena e Arzachena con le frazioni.

I tecnici del gestore hanno assicurato che cercheranno di limitare al minimo la durata dell’interruzione e di anticipare il ripristino dell’erogazione qualora i lavori fossero completati in anticipo. Eventuali anomalie potranno essere segnalate al servizio guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800/022040, attivo 24 ore su 24. Al momento della ripresa del servizio, l’acqua potrebbe presentare transitoriamente torbidità dovuta allo svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

TEMI:
Condividi l'articolo
CONDIVIDI TWEET PIN CONDIVIDI