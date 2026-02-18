Ennesimo guasto alla rete Abbanoa, la Gallura resta senz’acqua

Il guasto alla rete Abbanoa in Gallura.

Un intervento di manutenzione straordinaria programmato per mercoledì 18 febbraio interesserà le sezioni potabili e di filtrazione dell’impianto di potabilizzazione di Agnata, nel territorio del Comune di Arzachena, come comunicato dai tecnici di Abbanoa. L’attività inizierà alle 8 e si concluderà entro le 19, comportando la sospensione temporanea del processo di potabilizzazione e dell’erogazione dell’acqua, con possibili cali di pressione e interruzioni momentanee del servizio in numerose località della zona.

Tra le aree interessate ci sono Olbia e le frazioni di Berchiddeddu, Pittulongu, Murta Maria e Porto Istana, così come Loiri Porto San Paolo, Golfo Aranci e relative frazioni, Padru, Telti, Monti, San Teodoro e le sue frazioni di Monte Petrosu, Punta Molara, Cala Ginepro, Cala Girgolu, L’Aldia Bianca, Lu Muvruneddu, Lu Fraili, La Traversa, Li Mori, La Suaredda Di Sutta, Li Scopi, Coda Cavallo e Nuragheddu. L’interruzione riguarderà anche Luogosanto, Sant’Antonio di Gallura, Palau, La Maddalena e Arzachena con le frazioni.

I tecnici del gestore hanno assicurato che cercheranno di limitare al minimo la durata dell’interruzione e di anticipare il ripristino dell’erogazione qualora i lavori fossero completati in anticipo. Eventuali anomalie potranno essere segnalate al servizio guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800/022040, attivo 24 ore su 24. Al momento della ripresa del servizio, l’acqua potrebbe presentare transitoriamente torbidità dovuta allo svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

