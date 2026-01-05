Ferito in un incidente di caccia a Olbia, le sue condizioni

Le condizioni del ferito nell’incidente di caccia a Olbia.

Sono ancora gravi le condizioni dell’uomo che ieri pomeriggio ha subito un incidente di caccia nelle campagne di Olbia. Il cacciatore, un 56enne, è rimasto ferito a seguito di una caduta che gli ha provocato lesioni alla colonna vertebrale, rendendo necessario un intervento medico urgente.

Il paziente è stato trasferito dall’ospedale di Olbia a Sassari.

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti gli operatori del 118, che hanno prestato le prime cure e allertato l’elisoccorso Areus tramite la centrale operativa di Sassari. Dopo il trasporto iniziale all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, dove il paziente è stato sottoposto alle procedure di stabilizzazione, i medici hanno deciso il trasferimento al reparto specializzato dell’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari. La scelta è stata dettata dalla necessità di garantire al 56enne assistenza più approfondita e un percorso terapeutico adeguato alla gravità delle sue condizioni, che restano sotto stretto monitoraggio medico.

