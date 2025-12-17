Cambia l’appalto a Berchidda, ecocentro chiuso per Natale

Berchidda, l’ecocentro chiude per il cambio di appalto

Novità in vista per la gestione dei rifiuti a Berchidda, nel frattempo chiude l’ecocentro per i giorni di Natale. In concomitanza con il passaggio di consegne tra la vecchia e la nuova ditta appaltatrice del servizio di igiene urbana, il Comune ha disposto la chiusura temporanea dell’ecocentro comunale.

La struttura non sarà accessibile al pubblico per una settimana, precisamente da domenica 22 a venerdì 27 dicembre.

La sospensione del servizio arriva per ragioni tecniche e logistiche. Durante questi giorni, verranno rimosse le vecchie attrezzature e posizionati i nuovi contenitori e macchinari del gestore subentrante. Secondo quanto comunicato dall’amministrazione guidata dal Sindaco, l’intervento è indispensabile per garantire che il passaggio avvenga in totale sicurezza sia per gli operatori che per gli utenti.

Sebbene la chiusura cada in un periodo delicato come quello delle festività natalizie, l’amministrazione punta a limitare i disagi riducendo l’interruzione a soli sei giorni.

Si invitano i cittadini a non recarsi presso la struttura e, soprattutto, a non abbandonare rifiuti all’esterno dei cancelli, atto che oltre a essere sanzionabile comprometterebbe il decoro urbano e le operazioni di rinnovo in corso.

Salvo diverse comunicazioni, la piena operatività del centro di raccolta riprenderà regolarmente dopo il 27 dicembre con le nuove dotazioni.

L’invito alla cittadinanza è quello di programmare eventuali sgomberi di cantine o smaltimenti di rifiuti ingombranti prima o dopo le date indicate, per collaborare a una transizione del servizio fluida e ordinata.

