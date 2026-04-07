Tutto esaurito al Pasquetta Sound Festival 2026 di Cannigione.

Il parco Riva Azzurra di Cannigione si è trasformato in un vero e proprio teatro a cielo aperto, dove 15mila persone hanno celebrato il gran finale del Pasquetta Sound Festival 2026. Sul palco si sono alternate Francesca Michielin, Fedez e Manuelito, per un trittico musicale di tre ore inaugurato dal dj Corraddo Appeddu. L’evento, promosso dal Comune di Arzachena in collaborazione con Svl Synergie e con il supporto dell’assessorato al Turismo e Artigianato della Regione Sardegna, ha ribadito la vocazione del territorio come punto di riferimento per gli eventi primaverili nell’Isola.

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Fedez e Michielin hanno interpretato 18 brani, ma il momento più emozionante è arrivato con i duetti su Cigno nero e Magnifico. Il rapper milanese ha reso omaggio al mare sardo, lasciando al pubblico il compito di completare l’ultima strofa di Senza Pagare prima dei saluti. Francesca Michielin ha invece catturato l’attenzione dei presenti scendendo dal palco per abbracciare un gruppo di fan speciali: i ragazzi disabili dell’area dedicata in prima fila.

Il festival, promosso dall’assessore allo Spettacolo Nicoletta Orecchioni, ha visto il coinvolgimento attivo delle associazioni locali, tra cui Gruppo Folk Santa Maria di Arzachena, Comitato Festa Patronale Arzachena Fidali 1986/2001, Amici di Nemo, Comitato festa Patronale San Giovanni Battista e Associazione San Giovanni Battista. Durante il weekend, piazza Risorgimento e il parco Riva Azzurra sono stati animati anche dal cibo di strada. La sicurezza è stata garantita grazie al coordinamento dei carabinieri guidati da Bernardino Spagnulo, della polizia di Stato di Porto Cervo sotto la dirigente Valentina Piras, della Polizia locale comandata da Simone Testa e con il supporto della Coop. Servizi sanitari soccorso Sardegna, dell’Avis di Perfugas e dei barracelli di Arzachena.

“Arzachena si conferma location ideale per i grandi eventi – dichiarano il sindaco Roberto Ragnedda e l’assessore Orecchioni -. Dopo il concerto di Capodanno con Achille Lauro e l’attesa apertura del Lebonski Park per il live di Salmo a luglio, il successo del concerto di Pasquetta mette a segno ulteriori punti per la nostra destinazione, aggiungendo un ulteriore tassello all’offerta di attrazioni storiche, artistiche e naturalistiche. Il territorio si consolida come una meta di riferimento per il turismo anche in primavera e genera ricchezza per l’economia locale. Apriamo con ottimismo il periodo di maggiore afflusso turistico: la forte presenza di tedeschi, austriaci, svizzeri registrata si aggiunge ai tanti visitatori della penisola che hanno soggiornato in hotel e case vacanza, oltre ai tanti proprietari di seconde case che hanno colto l’occasione della Pasqua per tornare nel nostro territorio e prendere parte agli eventi”.

Il weekend aveva preso avvio sabato 4 aprile nel centro storico con l’inaugurazione dell’undicesima edizione della Scalinata di Santa Lucia. Emiliano Fava, del collettivo torinese Truly Design Crew, ha presentato Upwards, installazione ispirata alla progressione di Fibonacci che ha rapidamente conquistato i social. La serata inaugurale è proseguita in piazza Risorgimento con lo show Isola in Festa di Giuliano Marongiu e l’energia della Mi La Band, gruppo musicale arzachenese in tour per promuovere l’ultimo disco Giuda. Anche domenica pomeriggio, il parco di Cannigione ha offerto momenti di svago con le Olimpiadi Pasquali pensate per famiglie e bambini.

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