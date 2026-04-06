Bagno di folla a Cannigione per il concerto di Fedez e Michielin

Il concertone di Cannigione della Pasquetta.

Un bagno di folla ad aspettare il concertone di Pasquetta con Fedez a Cannigione. Giovani e adolescenti al parco Rivazzurra ad attendere lo spettacolo che vede l’artista italiano con Francesca Michielin e Manuelito esibirsi in questa soleggiata giornata del 6 aprile 2026. Gli eventi sono cominciati alle 14 e vedono anche famiglie con bambini.

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La festa proseguirà fino alle 19:30 quando ci sarà l’ultimo Dj Set. Molto suggestiva la location degli eventi della Pasquetta accompagnati da un clima quasi estivo, con una temperatura di oltre i 24 gradi. Quello di Cannigione è uno degli eventi di Pasquetta meglio riusciti in Gallura, capaci di attrarre migliaia di spettatori sopratutto giovani, da tutta la Gallura. Un appuntamento che offre tanta musica e che fa ballare tutto il borgo di Arzachena.

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