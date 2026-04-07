Aglientu piange il suo centenario, zio Pietro aveva 106 anni

L’addio a Pietro Stangoni di Aglientu.

Il paese di Aglientu piange la scomparsa di uno dei suoi centenari più amati. Domenica di Pasqua si è spento all’età di 106 anni Pietro Stangoni, figura di riferimento e simbolo di legame con le radici del paese. Nato il 30 gennaio 1920 in località Santa Maria di Vignola, allora parte del Comune di Aggius, l’anziano aveva vissuto i primi anni con i nonni materni dopo la prematura perdita della madre a causa di una polmonite. La sua vita fu segnata anche dalla partecipazione alla Seconda Guerra Mondiale, esperienza che lo accompagnò fino al ritorno al paese natale, dove rimase per tutta la vita, mai allontanandosi dalle proprie origini.

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Zio Pietro era conosciuto per il suo attaccamento al paese e per la memoria vivida dei tempi passati. Il cordoglio della famiglia è espresso dai figli Andreana, Rosario con Luciani, Piera con Mattia, Fausta, dalla sorella Gerolama, dai nipoti e dai parenti tutti. Il funerale si è svolto ieri, lunedì 6 aprile, alle 16, nella chiesa di San Francesco d’Assisi, partendo dalla sua abitazione in via Tempio 45.

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