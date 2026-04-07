Guasto alla condotta, lavori Abbanoa e disagi in Gallura

Ennesimo guasto a una condotta Abbanoa in Gallura.

Un intervento urgente sulla rete idrica ha reso necessario l’impiego delle squadre operative di Abbanoa nel territorio comunale di Olbia, dove è stata individuata una dispersione di acqua lungo la condotta adduttrice diretta verso Loiri, Padru e la frazione di Berchiddeddu. La perdita, secondo quanto riferito dal gestore del servizio idrico, ha inciso in maniera significativa sui livelli di accumulo nei serbatoi, rendendo indispensabile un’azione tempestiva per il ripristino delle normali condizioni di esercizio.

Dopo aver individuato con precisione il punto interessato dalla criticità, i tecnici hanno avviato le operazioni di riparazione, che si stanno rivelando particolarmente articolate. Le difficoltà sono legate soprattutto alla conformazione del territorio in cui si trova la condotta, caratterizzato da aree impervie e difficilmente raggiungibili dai mezzi meccanici, elemento che rallenta le attività e richiede un intervento prevalentemente manuale.

Per permettere lo svolgimento dei lavori in sicurezza e con la necessaria efficacia, si è resa indispensabile la sospensione temporanea del flusso idrico nel nodo principale che alimenta la frazione di Berchiddeddu. L’interruzione, avviata nella mattinata, comporta una riduzione della pressione e possibili mancanze d’acqua nell’intero abitato per diverse ore. Il ripristino dell’erogazione è previsto nel corso della notte, con un ritorno progressivo alla normalità una volta completato l’intervento.

Abbanoa ha fatto sapere che le squadre sono impegnate a ridurre al minimo i tempi di disservizio, con la possibilità di anticipare la riattivazione qualora le operazioni si concludano prima del previsto. Eventuali problematiche potranno essere comunicate attraverso il servizio dedicato alle segnalazioni guasti, contattabile al numero verde 800/022040, attivo senza interruzioni per l’intero arco della giornata. È stato inoltre segnalato che, al momento della riapertura della rete, l’acqua potrebbe presentare temporaneamente una colorazione torbida, fenomeno legato allo svuotamento e al successivo riempimento delle tubazioni.

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