Camion si ribalta sulla SP94 per Porto Cervo: ferito il conducente

Incidente stradale a Porto Cervo.

Questo pomeriggio, poco prima della roccia “Costa Smeralda” in direzione Porto Cervo, ad Arzachena, si è verificato un incidente stradale. Sul posto la squadra dei Vigili del Fuoco di Olbia è intervenuta sulla SP94. Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente di un mezzo pesante ha perso il controllo del veicolo, che si è ribaltato su un fianco finendo a margine della carreggiata. I Vigili del Fuoco, giunti sul posto, hanno operato per estrarre l’autista rimasto bloccato all’abitacolo.

Una volta liberato, il ferito è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118, intervenuto sul luogo del sinistro con un’ambulanza e l’elisoccorso per il successivo trasporto in ospedale. Presenti sul posto anche la Polizia Locale di Olbia per i rilievi di rito e per la gestione della viabilità che ha subito forti rallentamenti e chiusure

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