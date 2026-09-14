La Maddalena, incendio a Santa Maria: il Parco ringrazia i soccorritori

L’Ente Parco ringrazia i soccorritori dopo l’incendio a La Maddalena.

L’isola di Santa Maria, nel cuore del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, ha recentemente affrontato ore di grande apprensione a causa di un incendio che ha messo a dura prova il territorio e i suoi abitanti. Il bilancio più importante e confortante è l’assenza totale di feriti, un risultato reso possibile dalla tempestività e dalla straordinaria sinergia di tutti i soccorritori. Di fronte all’emergenza, il Parco ha voluto esprimere il proprio riconoscimento ufficiale alle donne e agli uomini delle forze dell’ordine, dei Vigili del Fuoco, della Protezione civile, dei Barracelli e a tutti gli operatori che hanno lottato senza sosta per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

La gestione coordinata della crisi ha visto il coinvolgimento diretto dei vertici istituzionali locali. Un ringraziamento particolare è stato rivolto al direttore del Parco, Yuri Donno, il quale, nonostante un problema fisico che ne limitava i movimenti, non ha esitato a raggiungere Santa Maria in gommone per monitorare la situazione di persona. La sua profonda conoscenza del territorio si è rivelata un supporto prezioso nelle fasi più critiche dell’intervento.

Le parole.

Accanto alla direzione, la presidente ha seguito costantemente l’evolversi delle operazioni, affiancata dal Sindaco, la cui presenza costante sul campo ha garantito un raccordo fondamentale tra i diversi enti coinvolti. “Ciascuno, nel proprio ruolo, ha fatto la propria parte: nessuno si è risparmiato”, sottolineano dall’Ente, evidenziando come la vicinanza delle istituzioni ai cittadini si sia tradotta in fatti concreti, valorizzando competenze e senso di responsabilità. L’impegno per la salvaguardia dell’ambiente non si è esaurito con lo spegnimento delle ultime fiamme. Subito dopo le operazioni di contenimento, l’agenzia Forestas ha avviato i lavori di bonifica dell’area colpita per prevenire ulteriori rischi e avviare il monitoraggio ambientale. “Grazie a chi ha difeso Santa Maria“, è il messaggio corale che racchiude la gratitudine dell’intera comunità di La Maddalena verso quanti hanno protetto il patrimonio paesaggistico e umano dell’arcipelago.

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