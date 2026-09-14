Le previsioni del meteo del 15 settembre a Olbia e in Gallura

Il meteo a Olbia e in Gallura.

Cosa dicono le previsioni del meteo in Gallura e a Olbia? Il quadro meteorologico previsto per la giornata di martedì 15 settembre 2026, sull’area gallurese delinea condizioni di tempo decisamente ottimo e stabile. La giornata sarà infatti contraddistinta da ampie ore di sole durante le fasce diurne, seguite da un cielo completamente sereno nel corso della notte.

Le temperature.

Analizzando i valori climatici attesi, le temperature massime raggiungeranno i 29°C, offrendo un clima caldo ma non eccessivo, mentre le minime notturne si attesteranno sui 18°C. Il livello di umidità relativa si posizionerà intorno al 57%, favorendo condizioni di generale benessere ambientale.

La ventilazione sul territorio gallurese risulterà leggera ma costante, con venti provenienti prevalentemente da nord a una velocità di 9 mph. Si segnala infine un indice UV pari a 5, un livello che invita a prestare attenzione all’irradiazione solare durante le fasi centrali della giornata.

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