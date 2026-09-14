Migranti bloccati al porto a Olbia, alcuni partono, oggi verifiche per un altro gruppo

La situazione dei migranti bloccati nel porto di Olbia.

La situazione dei migranti arrivati dal centro di accoglienza di Monastir e rimasti bloccati nei giorni scorsi al porto di Olbia sembra avviarsi verso una soluzione, anche se attraverso una procedura che sta richiedendo verifiche individuali. Ieri un primo gruppo di una decina di persone sarebbe riuscito a lasciare la Sardegna imbarcandosi sulla Grimaldi Lines diretta a Civitavecchia. La circostanza è stata riferita da un operatore portuale.

Questa mattina altri migranti si sono presentati in fila presso gli uffici della Polizia portuale di frontiera per completare le procedure di autenticazione della documentazione di viaggio. Secondo quanto riferito da un agente impegnato nelle operazioni, si attende ora il via libera del comandante della Tirrenia per consentire l’imbarco di un ulteriore gruppo.

Cosa è successo.

Al centro della vicenda rimane dunque la questione dei documenti. Nei giorni scorsi l’imbarco era stato impedito proprio per problemi legati alla documentazione in possesso delle persone provenienti dal Cas di Monastir e, in particolare, alla possibilità di effettuarne la lettura elettronica. Ora le procedure vengono svolte direttamente al porto, con l’acquisizione e l’autenticazione della fotografia associata ai documenti di viaggio. Sulle modalità con cui rendere la documentazione pienamente verificabile e non alterabile sarebbero in corso interlocuzioni tra gli operatori coinvolti.

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La maggior parte dei ragazzi proviene dalla Tunisia e dall’Algeria. Per alcuni Olbia rappresenterebbe soltanto una tappa del viaggio: c’è chi punta a raggiungere il Nord Italia e chi, invece, avrebbe come destinazione finale altri Paesi europei, tra cui la Germania, con l’obiettivo di cercare un lavoro.

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