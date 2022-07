Il talento della piccola Ester di Arzachena.

Bravura e talento sono il binomio perfetto per descrivere Ester Nadija Pinna, una bambina di appena 6 anni originaria di Arzachena. La piccola, nei giorni scorsi, ha conseguito in questi giorni il secondo livello Abrsm, una delle cinque commissioni d’esame accreditate per assegnare esami graduati e qualifiche di diploma in musica all’interno del National Qualifications Framework del Regno Unito, con la prestigiosa Royal Academy of Music di Londra. Ester si è distinta ottenendo il grado più alto, vincendo nella categoria 6 – 9 anni, con ben due concorsi pianistici online, internazionali. Uno con sede a Savona ed uno con sede a Perugia, distinguendosi come partecipante più piccola e vincendo in entrambe i concorsi il primo premio, in uno dei due addirittura il primo premio assoluto.

“La bambina si è applicata e sicuramente ha talento – esordisce il maestro Lorenzo Pinna, che tra l’altro è il padre della piccola -. Ci sono tanti bambini che, guidati e seguendo un percorso, possono ottenere importanti risultati. Ci vuole sicuramente impegno e dedizione”.

Quello di Ester può essere un incentivo per i bimbi, un modello da seguire per ottenere risultati. “Il percorso di studio è sicuramente lungo e di un certo livello, questo sono i primi passi – riprende il maestro Pinna -. A volte basta fare qualche rinuncia, compatibilmente con l’età, e si risultati si ottengono”.

La musica, in fondo, nasce dal piacere di stare insieme. Soprattutto ora, che le attività sono riprese dopo anni di restrizioni dovute all’emergenza pandemica. E quando si gettano le basi da piccoli, intraprendere un percorso professionale, in futuro, non può che essere in discesa.