Cade di schiena dopo un tuffo da 8 metri a Costa Paradiso.

Una ragazza di 20 anni si è tuffata da circa 8 metri, ma è caduta di schiena. Attimi di paura, questa mattina, poco prima delle 12, per la giovane che si trovava insieme ad alcuni amici a Costa Paradiso. L’impatto è stato violentissimo. E la ragazza è stata immediatamente soccorsa da altri bagnanti, che hanno allertato la sala operativa del 118.

Sul posto è giunto immediatamente il personale sanitario del Soccorso Sant’Anna, che ha accompagnato la 20enne all’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari. Le sue condizioni sono gravi, ma non corre pericolo di vita. In queste ore verrà sottoposta ad accertamenti diagnostici per escludere lesioni interne.