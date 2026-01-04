L’evoluzione di piazza Risorgimento ad Arzachena tra due epoche

Il cambiamento di piazza Risorgimento ad Arzachena.

Esiste un sottile filo di granito che lega la polvere degli anni ’50 alla pietra levigata dei giorni nostri. Osservando la storica piazza Risorgimento in una fotografia dell’epoca, non si nota solo un cambiamento urbanistico, ma si legge la metamorfosi profonda di una comunità che stava per passare dall’economia dei campi al palcoscenico della modernità.

Il cuore del “Tempio Vecchio”.

L’elemento che domina lo scatto è il profilo del “Tempio Vecchio”. All’epoca della foto, questo edificio era il fulcro assoluto della vita cittadina: una struttura austera e solida che dettava il ritmo del tempo con i rintocchi della sua torre campanaria, unico punto di riferimento verticale in un paesaggio di case basse e tetti in coppi.

Accanto alla chiesa, la foto ci mostra un’Arzachena fatta di pietre a vista e architetture spontanee. Le case che cingono la piazza sono lo specchio di una Gallura laboriosa, dove il granito non era ancora un elemento estetico di pregio, ma la materia prima essenziale per proteggersi dal vento e dal tempo.

Negli anni ’50, la piazza era uno spazio di convivenza spontanea. Come si vede chiaramente, non esistevano marciapiedi né una pavimentazione definita: la terra battuta accoglieva indistintamente i passi dei residenti, i carri a buoi e le prime, rare automobili a motore. Era un luogo di transito, un incrocio polveroso dove gli uomini, rigorosamente in abito scuro e berretto, si fermavano a discutere di raccolti e di famiglia.

Oggi, quella stessa piazza vive un dialogo armonioso tra passato e presente. La radicale trasformazione degli ultimi decenni ha sostituito la polvere con un pregiato lastricato in granito, trasformando un vuoto urbano in un vero e proprio salotto a cielo aperto. La modernità non ha cercato di cancellare l’antico, ma lo ha messo in risalto: la pedonalizzazione ha allontanato il rumore dei motori, restituendo al Tempio Vecchio il silenzio e la dignità che merita.

Il passaggio tra i due secoli ha segnato il passaggio della piazza da “luogo della necessità” a luogo dell’identità. Se negli anni ’50 Piazza Risorgimento era lo spazio della fatica quotidiana, oggi è il centro dell’accoglienza. I dehors dei caffè e le installazioni moderne si appoggiano con discrezione sulle pietre secolari, creando un ambiente dove il turista internazionale e l’arzachenese si incontrano.

È una piazza che ha saputo invecchiare con eleganza: il granito è rimasto il protagonista assoluto, ma ha cambiato pelle. Non è più solo la pietra dura della sussistenza rurale, ma la base nobile su cui Arzachena ha costruito la sua nuova immagine nel mondo, restando però sempre fedele a quella torre campanaria che continua, oggi come settant’anni fa, a vegliare sul cuore del paese.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui