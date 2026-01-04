Tentato omicidio a Padru, si stringe il cerchio sul responsabile

Le indagini sul tentato omicidio a Padru.

Le indagini dei carabinieri continuano serrate a Padru dopo l’incidente in cui un giovane di 31 anni è stato investito da un’auto guidata da un uomo, mentre a bordo si trovavano anche la sua ex convivente e le due bambine della coppia. L’episodio, avvenuto venerdì 2 gennaio intorno alle 13 nei pressi dell’ecocentro del paese, è scaturito da una lite tra il ferito e il nuovo compagno della donna, degenerata fino al violento impatto. Il giovane è stato trasportato con l’elisoccorso del 118 all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, dove rimane ricoverato con fratture al bacino e al femore e altre lesioni.

La vicenda si inserisce in un contesto familiare complesso, con procedimenti giudiziari ancora aperti e con un’istanza di affido temporaneo presentata dai nonni paterni per garantire alle minori un periodo di serenità. Le ricerche dei carabinieri del Comando provinciale di Sassari, mirano a ricostruire con precisione i fatti e ad accertare le responsabilità. L’uomo alla guida, originario di Orune, potrebbe rispondere di tentato omicidio, ma spetterà all’autorità giudiziaria stabilirlo.

