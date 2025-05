Grande festa ad Arzachena per i 50 anni del Lions Club

Il Lions Club Arzachena compie 50 anni

Domenica 25 Maggio, alla presenza del Presidente Angius e di tutti i soci, si è svolta una bellissima cerimonia in occasione del 50° anniversario del Lions Club Arzachena. Grande partecipazione da parte di tutti i club della Sardegna, del past Governatore Agostino Inzaina e del Presidente di Tempio Pausania Luciano Addis.

“Noi del Lions Club Tempio Pausania, quale sponsor per la costituzione, siamo onorati per l’accoglienza e per essere stati promotori del successo indiscusso del Club di Arzachena. Un abbraccio forte a tutti gli amici di Arzachena”, ha commentato così il presidente Addis.

