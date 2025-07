Festival Cartoline Sonore, arte e storia nel cuore della Gallura

Il Festival Cartoline Sonore in Gallura.

Il Nuraghe Albucciu di Arzachena ospiterà il secondo attesissimo appuntamento del Festival Cartoline Sonore. Immerso tra ulivi secolari e pietre millenarie, questo luogo incantevole sarà il palcoscenico di un’esperienza indimenticabile che fonde la bellezza del patrimonio storico sardo con performance musicali di altissimo livello e attività culturali variegate, offrendo un’immersione totale nella storia millenaria della Gallura. Cartoline Sonore, il festival di musica contemporanea che ha già registrato un successo di pubblico con un sold-out nella precedente edizione, torna ad Arzachena per offrire un’esperienza totalmente immersiva. Le sonorità più innovative e d’avanguardia si fondono qui con la bellezza mozzafiato della natura e dei siti storici del nord Sardegna, invitando a riscoprire il territorio attraverso i sensi e a celebrare la connessione profonda con l’ambiente circostante.

I protagonisti della serata.

Protagonista della serata sarà Lambert, il celebre pianista e compositore berlinese. Con oltre cento milioni di streaming e un’aura di affascinante mistero, Lambert è molto più di un semplice pianista: è un’icona musicale che sfida le convenzioni. Il suo tratto distintivo è una maschera tradizionale sarda, un simbolo che non solo lo rende immediatamente riconoscibile, ma che gli permette di esplorare nuove dimensioni artistiche, distaccandosi dall’identità personale per dare pieno risalto alla sua musica.

Questa maschera aggiunge un ulteriore strato di mistero e una connessione intrigante con la cultura sarda, rendendo la sua identità un enigma che affascina il pubblico. La musica di Lambert, distribuita da etichette di fama mondiale come Mercury KX, Decca e Universal Classics, incanta con il suo stile distintivo. Ha saputo creare un suono che incrocia la delicatezza della musica neoclassica con le sfumature del jazz e le tessiture elettroniche. Le sue composizioni sono veri e propri viaggi sonori, capaci di evocare emozioni profonde e di trasportare l’ascoltatore in paesaggi onirici.

A seguire, direttamente da Parigi, si esibirà Mattia Vlad Morleo (Warner Classics). Tra pianoforte e sintetizzatori, l’artista emozionerà e sorprenderà il pubblico, creando un suggestivo dialogo musicale tra passato e presente. In una cornice di rara bellezza, unirà idealmente l’antichità dei nuraghi con le sonorità contemporanee.

Non solo musica: un viaggio nella storia e cultura gallurese.

La giornata del 26 luglio non sarà solo musica. Sarà un’occasione imperdibile per esplorare la storia e la bellezza del territorio con visite ai siti d’interesse archeologico circostanti, permettendo ai partecipanti di toccare con mano le vestigia di civiltà antiche. Arzachena, cuore pulsante della Costa Smeralda, è infatti un territorio straordinariamente ricco di testimonianze preistoriche, con un vasto patrimonio archeologico che la rende unica nel suo genere.

Il Nuraghe Albucciu, che ospita l’evento, è un magnifico esempio di architettura nuragica a corridoio, perfettamente integrato nel paesaggio circostante. Ma la ricchezza archeologica di Arzachena non si ferma qui: il territorio vanta anche la celebre Necropoli di Li Muri, una necropoli a circoli megalitici risalente al Neolitico, e le imponenti Tombe dei Giganti di Coddu Vecchiu e Li Lolghi, monumenti funerari collettivi di grande suggestione, testimoni della sofisticata civiltà nuragica. Sarà possibile visitare anche il Museo Civico Michele Ruzittu. Questi siti rappresentano tappe fondamentali per chi desidera approfondire la conoscenza di un passato glorioso e misterioso, e saranno parte integrante dell’esperienza offerta in questa giornata speciale.

Attività per tutti i gusti.

Per i più piccoli, l’artista interdisciplinare Elena Morando curerà un affascinante laboratorio poetico in lingua gallurese, avvicinandoli in modo creativo alle tradizioni locali. Ragazzi e adulti, invece, potranno approfondire nuove competenze partecipando a un workshop sul podcasting a cura di Nodi con Federico Esu, esplorando le nuove frontiere della comunicazione. Completano il programma una rigenerante sessione di Yoga e il workshop sulla Mindfulness con The Mind Factory, tenuto da Stefania Pileri (Psicologa, MSc in Cognitive Neuroscience, Mindfulness Awareness Coach), offrendo momenti di benessere e introspezione in un contesto di grande armonia. I laboratori e workshop sono gratuiti con prenotazione obbligatoria

I biglietti dei concerti si possono acquistare e ritirare la sera stessa al botteghino, ma è consigliata la prenotazione.

