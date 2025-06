Interrogazione della minoranza sul problema delle fontanelle ad Arzachena

La minoranza in Consiglio comunale ad Arzachena attacca su un nuovo fronte l’amministrazione Ragnedda: le fontanelle senz’acqua. È ancora viva l’eco mediatica che ha investito la comunità arzachenese per la diatriba tra maggioranza e opposizione sul Puc. Una nuova nuvola si profila all’orizzonte del mare politico, molto probabilmente foriera di nuove “ondate” polemiche.

Il tema sembra essere l’attribuzione delle relative responsabilità che risiederebbero alla base del disservizio, che ciascuna delle parti assume in difesa delle proprie ragioni.

Con una interrogazione consiliare, protocollata in data 18 Giugno 2025, i consiglieri di minoranza, Francesca Pileri e Rino Cudoni, hanno chiesto al sindaco, Roberto Ragnedda, di rispondere ad alcuni importanti quesiti inerenti all’attuale disservizio causato dalla mancata fruizione dell’acqua potabile erogata dalle fontanelle cittadine.

L’interrogazione al sindaco

Nello specifico, rilevato che “ nel centro urbano di Arzachena da diverse settimane le fontanelle risultano in stato di mancato funzionamento o addirittura disattivate senza alcun intervento risolutivo da parte dell’Amministrazione comunale, nonostante numerose segnalazioni da parte di cittadini e dei consiglieri di minoranza”. I consiglieri Pileri e Cudoni interrogano il sindaco per sapere “quali siano le cause effettive del mancato funzionamento delle fontanelle e se siano state effettuate verifiche tecniche da parte del Comune”.

Chiedono anche, alla luce di una presunta inefficienza dell’assessore ai Lavori pubblici, quali azioni urgenti si intendano intraprendere per il ripristino immediato del servizio. Ancora, se, in alternativa, il Sindaco non ritenga doveroso intervenire in prima persona. Assumendosi direttamente la responsabilità dell’intervento e garantendo così una soluzione immediata al problema.

Da ultimo, i consiglieri di opposizione firmatari dell’interrogazione chiedono che l’argomento “fontanelle” venga trattato in un’apposita seduta del Consiglio comunale da convocarsi con urgenza. In base a quanto previsto dall’art. 31, 32 e 35 del Regolamento consiliare, affinché si possa discutere pubblicamente della questione alla presenza dei cittadini.

