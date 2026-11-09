Gallura in lutto per la scomparsa di don Francesco Cossu

Cordoglio in tutta la Gallura per don Francesco Cossu

La comunità di Arzachena e l’intera Gallura piangono con profondo dolore la scomparsa di Don Francesco Cossu, storico parroco della cittadina smeraldina. Il sacerdote si è spento di domenica alle 16:15, all’età di 90 anni, all’ospedale di Sassari.

Il malore durante una presentazione

Un tragico destino ha voluto che il malore lo colpisse sabato mentre stava presentando il suo ultimo libro, circondato dall’affetto della sua gente. Si trovava nello stazzo “Li Castiddanesi”, in territorio di Luogosanto a un convegno organizzato dal Rotary club Arzachena Porto Cervo con gli altri club della Gallura e di Siniscola. Dopo il primo tempestivo intervento di un medico presente tra il pubblico è intervenuto l’elisoccorso per trasferire don Francesco d’urgenza nell’ospedale sassarese, dove le sue condizioni sono apparse subito disperate.

Proprio il giorno del malore, subito dopo la presentazione dell’opera, don Francesco avrebbe dovuto raggiungere Aglientu per celebrare la Santa Messa. Non vedendolo arrivare, i fedeli e i conoscenti si sono preoccupati, venendo poi a conoscenza della drammatica notizia.

Una vita spesa per la comunità e la cultura sarda

Guida spirituale di Arzachena sino al 2016, Don Francesco non aveva mai smesso di servire il territorio. La sua è stata una presenza costante e un punto di riferimento inconfondibile anche in diversi altri paesi della Gallura, dove continuava a celebrare messa, a supportare le comunità nei momenti di bisogno — come la recente supplenza a Valledoria — e a partecipare alle cerimonie più importanti.

Originario di Badesi, orfano di padre all’età di soli sei anni e cresciuto con un legame profondo con l’amata madre, ha rappresentato per decenni molto più di un semplice sacerdote: è stato un amico sincero, un faro di speranza e un fidato consigliere di vita, sempre attento ai problemi sociali.

A questo impegno pastorale si è affiancata un’intensa attività di studioso e scrittore. Don Francesco ha regalato alla terra sarda un’immensa eredità culturale attraverso numerose pubblicazioni dedicate alla memoria e alle radici del territorio, tra cui Tradizioni Popolari di Gallura, Arzachena, paese del vieni a cena, Nuraghi, Stazzi e Chiesette della Costa Smeralda, Li nostri magghjori, Arzachena di Santa Maria: una ghjanna sempr’abbalta, Magistru: il Vangelo di Gesù secondo la tradizione popolare gallurese, Li cosi di Deu, Il Novecento di Arzachena, Gente di Arzachena: la storia dei nostri Padri e Badesi – Il Popolo Buono.

Camera ardente e funerali

Domani alle 12 la salma giungerà ad Arzachena dove, presso la parrocchia Santa Maria della Neve, verrà allestita la camera ardente. I funerali si terranno martedì alle ore 11 e il sindaco di Arzachena ha già annunciato il lutto cittadino per la data delle esequie.

Il ricordo del sindaco di Badesi

“Addio Don Francesco Cossu, il Cuore Buono di Badesi”, così lo ricorda il sindaco Gian Mario Mamia. “​Ci sono persone che lasciano un segno indelebile, non con la forza della voce, ma con la straordinaria potenza della gentilezza. Don Francesco Cossu è stato tutto questo per la nostra comunità e per chiunque abbia avuto il privilegio di incrociare il suo cammino.

​Non una parola fuori posto, mai un tono sopra le righe, sempre sottovoce, con quella sua innata bontà d’animo e una profonda empatia, riusciva a farti sentire accolto, capito e guidato. Sapeva arrivare al cuore di tutti noi senza clamore, facendoci comprendere con la semplicità dei grandi il senso dello stare insieme e del volersi bene”.

​”Con il suo libro su Badesi, “Il Popolo Buono”, ci ha tenuto uno specchio davanti, facendoci capire chi eravamo veramente. Ma, soprattutto, tra quelle pagine e in ogni gesto della sua vita, ci ha mostrato chi era lui, un uomo fuori dal comune, dotato di un cuore immenso, di una grande cultura e saggezza, capace di continuare a donare amore e tenerezza nonostante il peso dell’età.

Mi mancheranno e non poco le tue telefonate sempre alla ricerca di qualche informazione per i tuoi libri, il tuo sussurrare con voce pacata e gentile.

​Badesi non ti dimenticherà mai, Don Francesco. E faremo in modo che il tuo ricordo, i tuoi insegnamenti ed il tuo esempio continuino a vivere anche nel cuore di chi non ha avuto la fortuna di conoscerti, incontrarti ed amarti di persona.

​Grazie per tutto l’amore che ci hai trasmesso”.

L’associazione Sviluppo La Conia e Cannigione

“Con profonda commozione, il direttivo e i soci dell’associazione Sviluppo La Conia e Cannigione per Arzachena si stringono nel dolore per la scomparsa del caro Don Francesco – si legge -. Per decenni è stato la guida spirituale indiscussa del centro di Arzachena e una figura chiave per la storia dell’intero paese, oltre che un indimenticato punto di riferimento anche per la nostra comunità di Cannigione, di cui è stato parroco dal 1970 al 1976″.

“Uomo di grande cultura e profonda umiltà, ha accompagnato intere generazioni: capace della giusta fermezza per indicare la retta via, ma sempre pronto a donare gioia e serenità a chiunque lo incontrasse.

La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile, ma il suo esempio resterà per sempre scolpito nel cuore della nostra gente. Grazie di tutto, Don Francesco. Che la terra ti sia lieve.”

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