Ad Arzachena il nuovo polo territoriale per gli enti locali

La pubblica amministrazione in Sardegna si avvia verso una nuova fase di modernizzazione e digitalizzazione grazie all’iniziativa che vede Arzachena assumere il ruolo di comune capofila del Polo territoriale della Gallura. Nato da un’idea di Gallura Innovazione e fortemente promosso dalla delegata alle Finanze Cristina Usai, il progetto mira a trasformare il territorio in un modello di efficienza, digitalizzazione e crescita strategica per tutti gli enti locali della zona.

L’appuntamento all’Ipsar Costa Smeralda

L’appuntamento per la presentazione ufficiale è fissato per martedì 10 novembre, alle ore 9:30, negli spazi dell’Ipsar Costa Smeralda. All’incontro prenderanno parte amministratori, dirigenti e personale dei comuni della Gallura per approfondire le diverse opportunità operative offerte dalla rete. L’obiettivo principale consiste nel creare un supporto concreto per i procedimenti amministrativi: dalla ricerca e gestione dei finanziamenti dedicati alle priorità territoriali fino all’ottimizzazione delle pratiche SUAPE, passando per la transizione digitale e l’implementazione delle tecnologie per le Smart City.

L’adesione al Polo si propone come una scelta chiave per accelerare lo sviluppo dei servizi ai cittadini e la modernizzazione tecnologica del comparto pubblico gallurese. “Gli enti locali e gli operatori interessati a partecipare all’evento che non hanno ancora ricevuto la convocazione possono contattare l’organizzazione all’indirizzo [email protected] oppure consultare il portale web del Comune di Arzachena per accedere a tutti i dettagli dell’iniziativa.”

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