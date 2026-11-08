La sorella di Piero Sciusco ringrazia Olbia per le pArole dopo l’omicidio

Sabrina Sciusco ha scelto il gruppo Facebook “Sei di Olbia se” per ringraziare chi ha dedicato un pensiero al fratello Piero. Ci sono stati momenti di indifferenza quando lottava tra la vita e la morte sul marciapiede del Corso, poi è venuto fuori il cuore. Le coltellate che hanno spezzato al vita dell’uomo originario di Barletta hanno colpito gli olbiesi e la sorella della vittima ha deciso di ringraziarli.

Le parole di Sabrina Sciusco

“Un sentito ringraziamento a tutta la gente di Olbia che in questi giorni tristi ci ha dedicato parole bellissime – ha scritto -. Piero sarebbe stato contento di sapere che in qualche modo gli avete voluto bene. Grazie di cuore”. Nel suo profilo social la sorella di Piero ha rivolto un pensiero a tutti quelli che si sono preoccupati di Piero e della sua famiglia.

“Ci avete travolto col vostro affetto, i vostri abbracci, le belle parole e ciò che ci avete raccontato di Piero – sono le parole di Sabrina -. La vostra presenza anche solo con un messaggio, ci ha dato conforto in questo momento di grande dolore. Grazie è dirvi poco. Un ringraziamento speciale va agli amici, Piero era fortunato ad avervi”.

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