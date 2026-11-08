Stop all’acqua a Tempio e Nuchis, lavori urgenti per una perdita

Emergenza per una perdita, acqua chiusa dalle 12 a Tempio e Nuchis







“Emergenza idrica: sospensione dell’erogazione dell’acqua a Tempio Pausania e Nuchis dalle ore 12″, lo annuncia il Comune.

“Sono attualmente in corso le attività di riparazione della perdita che ha compromesso l’alimentazione del sollevamento di M. Ruju, a servizio del partitore di Pischinaccia.

Considerata l’incertezza sui tempi necessari per il completamento dell’intervento e il conseguente ripristino dello schema idrico, si rende necessario adottare alcune misure per gestire le risorse idriche disponibili“.

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A Tempio Pausania e Nuchis scatta sospensione dell’erogazione idrica all’utenza a partire da mezzogiorno di domenica. “Il servizio presso la Casa circondariale sarà comunque garantito mediante approvvigionamento con autobotte – spiegano -. La situazione resta costantemente monitorata. Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili informazioni certe sui tempi di conclusione della riparazione e sul ripristino del regolare servizio idrico”.

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