Meteo Olbia 9 novembre, nuvole e clima mite in Gallura

Temperature in aumento e nessuna pioggia prevista, massime fino a 21 gradi a Tempio

Il meteo a Olbia lunedì 9 novembre prevede una giornata senza precipitazioni, con nuvolosità in aumento nel pomeriggio e temperature in rialzo. Nessuna allerta della Protezione civile è prevista per la Gallura.

Dopo una domenica caratterizzata dal cielo velato, anche lunedì le nubi medio-alte accompagneranno gran parte della giornata. Nella tarda mattinata potranno aprirsi alcune schiarite, prima di un nuovo aumento della copertura nuvolosa nelle ore successive. Non sono attesi fenomeni di rilievo e il tempo resterà stabile anche in serata.

Le temperature saranno in aumento rispetto ai valori dei giorni precedenti. A Olbia sono previsti 10 gradi di minima e 20 di massima, mentre a Tempio Pausania si passerà da una minima di 8 a una massima di 21 gradi. Anche lungo la costa gallurese, compresa La Maddalena, il quadro sarà caratterizzato da nuvolosità variabile e condizioni nel complesso tranquille.

Le previsioni meteo per lunedì in Gallura

Il cielo si presenterà velato durante la notte e nelle prime ore del mattino. Tra la mattinata e le ore centrali potranno alternarsi nubi e schiarite, mentre nel pomeriggio la copertura tenderà ad aumentare. In serata il cielo sarà più nuvoloso, ma senza precipitazioni previste. Le indicazioni Arpas per la zona Nord-Est riportano infatti quantitativi di pioggia pari a zero in tutte le fasce orarie.

I venti soffieranno deboli prevalentemente da sud-est, con una rotazione dai quadranti meridionali in serata. Il mare sarà poco mosso, con un leggero aumento del moto ondoso nel corso della giornata.

La situazione sarà quindi tranquilla anche sul resto della Gallura, da Santa Teresa Gallura all’entroterra. Sul fronte della sicurezza, il bollettino della Protezione civile valido per lunedì 9 novembre non segnala criticità: la zona Gallura è in codice verde, così come tutte le altre aree di allerta della Sardegna.

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