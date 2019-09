Assunzione per 3 geometri.

L’amministrazione comunale di Arzachena ha aperto la selezione per 3 geometri da impiegare nell’ufficio tecnico e Suap. I 3 posti messi a concorso permetteranno agli assunti di lavorare nel Comune di Arzachena a tempo determinato per 12 mesi.

Per partecipare alla selezione è necessario essere in possesso del diploma di geometra o, in alternativa, della laurea, triennale o specialistica, in ingegneria o architettura. I termini per presentare la domanda scadono perentoriamente alle ore 13 del prossimo 4 ottobre.

