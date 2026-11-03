Fa causa a Vacchi per le ferie non pagate, ma per i giudici deve pagare lui

Il processo parallelo sul caso Gianluca Vacchi.

La Corte d’appello di Bologna ha avanzato una proposta per definire anticipatamente il contenzioso civile tra Gianluca Vacchi e il suo ex factotum Pietro Oliva, originario di Olbia. L’imputato aveva citato in giudizio l’ex datore di lavoro, per il quale ha curato la gestione di finanze e residenze in Costa Smeralda e all’estero per oltre quindici anni. L’uomo aveva rivendicato il pagamento di ferie e permessi non goduti.

Il caso del presunto ammanco milionario.

La svolta nella causa di secondo grado è emersa quando i giudici hanno prospettato un’intesa transattiva che richiede il versamento di circa 200mila euro da parte di Oliva a favore dell’imprenditore emiliano. La vicenda si inserisce in un quadro giudiziario più ampio, poiché i due sono coinvolti anche in un procedimento parallelo presso il tribunale di Tempio Pausania. L’imprenditore e influencer aveva denunciato l’olbiese di presunti ammanchi sui suoi conti e lo ha trascinato in tribunale. Spetterà ora a Oliva valutare se aderire o meno alla proposta formulata dalla corte bolognese.

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