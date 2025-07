Giorgetto Giugiaro ferito ad Arzachena, il figlio rassicura

Il figlio di Giorgetto Giugiaro rassicura dopo l’incidente.

A rassicurare tutti sulle condizioni di Giorgetto Giugiaro, dopo l’incidente stradale che lo ha visto coinvolto in Sardegna, sono state le parole del figlio, che ha voluto sottolineare la forza e la resistenza del padre, definita una vera tempra. La dinamica ha suscitato allarme, ma l’episodio, sebbene serio, non ha avuto esiti drammatici: l’inventore di alcune tra le più iconiche linee automobilistiche al mondo resterà sotto osservazione ancora per pochi giorni, per poi fare ritorno a Torino.

L’incidente è avvenuto intorno alle 13 nella frazione di Abbiadori, nel territorio comunale di Arzachena, nei pressi di Porto Cervo. Mentre si trovava alla guida del suo SUV 4×4, Giugiaro ha perso il controllo del mezzo in prossimità di una curva, per cause ancora al vaglio degli inquirenti. Il veicolo si è ribaltato, finendo rovinosamente sulla carreggiata sottostante dopo una brusca uscita di strada.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco di Arzachena, che hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo e dell’area. Il personale sanitario del 118, supportato dall’elisoccorso, ha immediatamente prestato soccorso all’unico occupante del veicolo. Presente anche la Polizia locale, incaricata dei rilievi e degli accertamenti.

Nonostante le contusioni riportate e il trauma subito, le condizioni del noto designer non destano preoccupazione. Il figlio, che ha seguito da vicino l’evolversi della situazione, ha evidenziato come il padre sia infastidito più che altro dalle conseguenze pratiche dell’incidente: il busto che dovrà portare per due mesi e il divieto di utilizzare la moto proprio nel cuore dell’estate. Ma il sollievo per l’assenza di lesioni gravi ha prevalso su tutto.

