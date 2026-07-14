Sicurezza in mare, la Guardia costiera coi bambini nella spiaggia di Mannena

Al centro estivo di Mannena i bimbi incontrano la Guardia costiera

Una mattinata all’insegna del rispetto per l’ambiente e della sicurezza in mare con la Guardia costiera sulla spiaggia di Mannena ad Arzachena. Un incontro tra il personale della Guardia costiera e i bambini del centro estivo locale, un appuntamento volto a sensibilizzare le giovani generazioni sulle regole d’oro da seguire durante la stagione balneare.

L’incontro coi bambini

A partire dalle ore 10:30, i piccoli partecipanti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi direttamente con i militari, che hanno spiegato in modo semplice e coinvolgente l’importanza di vivere il mare in sicurezza. Tra i temi centrali della mattinata, oltre alle norme di comportamento sulla spiaggia e in acqua per prevenire i pericoli, c’è stato un forte focus sulla tutela dell’ecosistema marino e costiero, un patrimonio inestimabile per il territorio di Arzachena. L’entusiasmo dei bambini è stato evidente, soprattutto durante le dimostrazioni pratiche e la presentazione dei mezzi e delle attrezzature correntemente impiegati dalla Guardia Costiera nelle attività di soccorso. All’evento hanno preso parte con grande partecipazione i bambini del CRE, il Centro ricreativo estivo locale.

Il salvataggio in acqua

Il momento più emozionante e atteso della giornata è stato senza dubbio quello delle simulazioni pratiche di salvataggio in acqua, che i piccoli spettatori hanno seguito con il fiato sospeso e grandissima attenzione direttamente dal bagnasciuga. Durante la prima esercitazione, i bambini hanno potuto osservare da vicino la rapidità e l’efficacia della moto d’acqua della Guardia Costiera, un mezzo agile e fondamentale per gli interventi sotto costa. I soccorritori hanno mostrato come viene recuperato un bagnante in difficoltà, posizionandolo in sicurezza sulla speciale barella fluttuante agganciata a poppa della moto per poi trasportarlo rapidamente a riva.

Subito dopo, altrettanto spettacolare è stata la simulazione svolta dalle unità cinofile da salvataggio. Con la loro straordinaria acquaticità e un addestramento impeccabile, i fedeli cani bagnino sono entrati in azione per recuperare i figuranti in acqua, mostrando come riescano a trainare a riva le persone in difficoltà grazie a speciali imbracature e confermando il loro ruolo prezioso come instancabili alleati nelle operazioni di soccorso.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio quadro delle attività di prevenzione e informazione che il Corpo della Guardia Costiera porta avanti sul territorio, convinto che la cultura della sicurezza e del rispetto ambientale debba essere coltivata fin da piccoli.

A Mannena il comandante della Guardia costiera

In merito all’importanza di questo percorso educativo è intervenuto il Capitano di Fregata Vittorio Vanacore, comandante della Capitaneria di Porto di La Maddalena, che ha dichiarato: “Durante la stagione estiva, e non solo, promuoviamo numerose attività di sensibilizzazione, prevenzione e informazione. Incontri come quello di oggi con i bambini sono fondamentali: è importantissimo trasmettere le giuste regole del mare alle nuove generazioni. Il nostro obiettivo, rivolto sia ai più piccoli sia a tutti coloro che frequentano i litorali durante l’anno, è divulgare non semplici norme di buon senso, ma una vera e propria cultura del rispetto e della tutela dell’ambiente marino. Tutto questo serve a garantire una fruizione sicura e ordinata del mare e delle spiagge, supportata dalla costante vigilanza della Guardia Costiera.”

Il delegato del Comune di Arzachena

Per il Comune di Arzachena è intervenuto Alessandro Careddu, delegato alla protezione civile, portualità e servizi alla persona: “Da diversi anni siamo in prima linea nella prevenzione lungo le spiagge, le coste e i porti di tutto il comune. In questo contesto, sono fondamentali le attività svolte in sinergia con la Guardia Costiera di La Maddalena e Porto Cervo, sotto il coordinamento della Capitaneria di Porto di Olbia. Sulla base di questa collaborazione, organizziamo regolarmente esercitazioni pratiche sui litorali, proprio come quella odierna”.

“All’evento partecipano anche i bambini del CRE (Centro ricreativo estivo): sono loro i cittadini di domani, coloro che oggi dobbiamo proteggere e istruire affinché acquisiscano una solida cultura della sicurezza e della tutela ambientale. Portiamo avanti queste iniziative anche insieme ai Vigili del Fuoco, con i quali già dallo scorso anno presidiamo il territorio per garantire un ulteriore presidio di legalità e sicurezza sulle nostre coste e nei porti principali.”



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