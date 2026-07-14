Stop all’acqua per lavori sulla condotta di Arzachena

I lavori alla condotta dell’acqua ad Arzachena.

Disagi temporanei per i residenti di Arzachena a causa di un intervento di manutenzione sulla rete idrica comunale. Le squadre del pronto intervento di Abbanoa sono impegnate in queste ore nelle operazioni di riparazione della condotta situata lungo viale Costa Smeralda, un intervento necessario per ripristinare il corretto funzionamento dell’impianto.

Per consentire ai tecnici di lavorare in sicurezza e completare le attività previste, il gestore del servizio idrico ha disposto la sospensione dell’erogazione dell’acqua in tutto il centro abitato. L’interruzione è iniziata alle 11 e, secondo le previsioni, dovrebbe proseguire fino al termine dei lavori, programmato entro le 19.

Durante la giornata potrebbero quindi verificarsi abbassamenti della pressione e momentanee interruzioni del servizio nelle abitazioni e nelle attività della zona interessata. Abbanoa ha precisato che l’obiettivo dei tecnici è ridurre al minimo i tempi di fermo e procedere con il ripristino della fornitura non appena l’intervento sarà concluso, anche prima dell’orario indicato qualora le operazioni dovessero terminare in anticipo.

La normale erogazione tornerà progressivamente a regime una volta completate le riparazioni e riempite nuovamente le tubazioni. Il gestore ha inoltre avvisato gli utenti che, nella fase immediatamente successiva alla riapertura del servizio, l’acqua potrebbe presentarsi temporaneamente torbida. Si tratta di un fenomeno legato alle operazioni di svuotamento e successivo riempimento della rete e destinato a risolversi in breve tempo. Per eventuali segnalazioni di guasti o anomalie resta disponibile il servizio di assistenza Abbanoa, attivo 24 ore su 24 attraverso il numero verde 800/022040.

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