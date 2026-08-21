Guasto alla condotta, problemi con l’acqua ad Arzachena

L’ennesimo guasto alla condotta dell’acqua di Arzachena.

Un guasto alla rete idrica sta causando un’interruzione dell’erogazione dell’acqua in alcune località del territorio di Arzachena. I tecnici di Abbanoa sono impegnati nelle operazioni necessarie per individuare e riparare il problema riscontrato lungo la condotta in località Policinu. L’intervento interessa una rete che serve diverse zone, tra cui Cala Bitta, Vaddi di Jatta, Pulicinu, Mucchi Bianchi e Lu Postu. A seguito del guasto, il servizio idrico è stato temporaneamente sospeso per consentire agli operatori di procedere con i lavori in condizioni adeguate.

Secondo quanto comunicato dal gestore, l’intervento dovrebbe essere completato entro il primo pomeriggio. Al termine delle operazioni sarà quindi possibile procedere con la riattivazione dell’erogazione nelle aree interessate. I tecnici cercheranno di ridurre per quanto possibile la durata dell’interruzione, così da limitare i disagi per residenti e attività presenti nelle località coinvolte. La tempistica della ripresa resta comunque legata all’andamento dei lavori sulla condotta.

Abbanoa avverte inoltre che, una volta tornata regolare l’erogazione, potrebbe verificarsi temporaneamente la presenza di acqua torbida dai rubinetti. Il fenomeno può verificarsi durante le operazioni di svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni e, secondo il gestore, è legato alle normali dinamiche della rete durante la riattivazione del servizio. Eventuali anomalie riscontrate dopo la ripresa dell’erogazione possono essere comunicate direttamente al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa, attivo 24 ore su 24 al numero verde 800/022040.

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