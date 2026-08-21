Eventi weekend in Gallura: musica, sport e tradizioni

Il weekend dal 21 al 23 agosto 2026 porta in Gallura un calendario ricco di appuntamenti tra musica, sport, tradizioni e divertimento. Dalle località sul mare ai piccoli centri dell’entroterra, le serate di agosto continuano ad animarsi con iniziative pensate per residenti e visitatori.

A fare da protagonisti saranno soprattutto Golfo Aranci, Trinità d’Agultu, Luogosanto e Sant’Antonio di Gallura, con un programma capace di alternare grandi appuntamenti musicali, eventi sportivi e momenti dedicati alla tradizione.

Shade a Trinità d’Agultu

Il weekend prende il via a Trinità d’Agultu con l’arrivo di Shade, protagonista di una serata musicale in Piazza Addis. L’appuntamento porta nel cuore del paese uno degli artisti più conosciuti della scena rap e pop italiana, pronto a coinvolgere il pubblico con il suo repertorio e la sua energia.

Una serata pensata per un pubblico trasversale, tra musica, spettacolo e voglia di vivere insieme una delle notti più movimentate dell’estate gallurese. L’appuntamento è inserito nel ricco calendario estivo di Trinità d’Agultu.

Costa Rossa Summer Fest

Sempre a Trinità d’Agultu, il 21 e 22 agosto arriva il Costa Rossa Summer Fest, due serate dedicate alla musica e all’intrattenimento che accompagneranno il pubblico nel cuore del fine settimana.

Il festival punta a trasformare il centro del paese in uno spazio di festa, con musica e spettacolo per vivere appieno l’atmosfera dell’estate. Un appuntamento che si aggiunge alla programmazione musicale di uno dei territori più vivaci della costa nord dell’isola.

Yoga al tramonto a Golfo Aranci

A Golfo Aranci, il venerdì propone invece un momento dedicato al benessere con Yoga al tramonto. L’iniziativa invita a concedersi una pausa dalla frenesia delle giornate estive attraverso una pratica di yoga accompagnata dalla suggestione del tramonto.

Un appuntamento pensato per chi desidera unire attività fisica, relax e contatto con l’ambiente, approfittando della particolare atmosfera che caratterizza le serate sul litorale gallurese.

Golfo Aranci – Colora la Corsa

Sabato a Golfo Aranci è il momento di “Colora la Corsa”, una manifestazione non competitiva pensata per coinvolgere famiglie, giovani e appassionati di sport.

La partenza è prevista alle 19:30 da piazza Francesco Cossiga. Il percorso sarà accompagnato da colori, musica e momenti di festa, fino al grande Color Party finale. Un appuntamento nel quale non conta il tempo, ma la voglia di partecipare e divertirsi insieme.

L’evento rappresenta una delle proposte più originali del weekend gallurese, trasformando una corsa-camminata in una vera festa collettiva.

Il Palio della Stella per bambini a Luogosanto

A Luogosanto spazio invece alla tradizione con il Palio della Stella a cavallo per bambini, un appuntamento che avvicina anche i più piccoli alle antiche tradizioni equestri della Sardegna.

La manifestazione propone un momento di spettacolo e condivisione, con i giovani protagonisti di una competizione ispirata alla tradizione del Palio della Stella. Un evento dal forte valore identitario, capace di coinvolgere famiglie e pubblico in una serata dedicata alla cultura popolare.

Festa campestre di San Giuseppe a Sant’Antonio di Gallura

A Sant’Antonio di Gallura torna la Festa campestre di San Giuseppe, appuntamento dedicato alla tradizione e alla convivialità.

La serata, in programma al Parco San Giuseppe dalle ore 19, sarà accompagnata dalla musica di Mirko Putzu alla fisarmonica, creando l’atmosfera ideale per trascorrere insieme le ore della festa tra musica, socialità e tradizioni locali.

Un appuntamento semplice e genuino, che porta nel programma estivo gallurese il fascino delle feste campestri e delle occasioni di incontro nelle comunità dell’entroterra.

Un weekend tra costa ed entroterra

Il fine settimana del 21, 22 e 23 agosto conferma ancora una volta la varietà dell’estate gallurese. Dalla musica di Shade al ritmo del Costa Rossa Summer Fest, passando per lo sport di Colora la Corsa, il benessere dello yoga al tramonto e gli appuntamenti dedicati alle tradizioni, sono numerose le possibilità per vivere il territorio.

Un calendario che mette insieme mare, musica, sport e cultura popolare, offrendo occasioni diverse per trascorrere le serate di agosto tra la costa e i borghi della Gallura.

Scopri tutti gli eventi in programma per questo weekend nella zona di Cagliari e Sassari!

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